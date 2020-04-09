جي بي مورغان: أميركا لن تكون طرفا في أي اتفاق مع أوبك+

استبعد رئيس قسم أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك " JP MORGAN"، كريستيان مالك موافقة الولايات المتحدة على المشاركة في أي تخفيضات للإنتاج بموجب اتفاق مع أوبك.

وقال، في مقابلة مع "العربية": "نعتقد أن أميركا ستعارض أي تخفيضات رسمية، لكن بالمقابل قد تقدم تنازلات أخرى".

وأضاف:" يمكن للولايات المتحدة القول إن الخفض المفروض بحكم تراجع أسعار النفط بين مليونين و3 ملايين برميل يوميا هو "الخفض"، وأن هذه هي مساهمتها للأسواق".

بالمقابل، أشار إلى أن شركات إنتاج النفط الصخري قد تكون أكثر "ليونة" لعقد اتفاق، ولكن كبرى شركات الإنتاج الأميركية لن توافق على خفض رسمي.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن منتجي النفط الأميركيين خفضوا بالفعل الإنتاج، لافتا إلى أنه "يملك خيارات كثيرة إذا لم... ترمب: منتجو النفط الأميركيون يخفضون بالفعل إنتاج الخام طاقة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال إن منتجي النفط الأميركيين خفضوا بالفعل الإنتاج، لافتا إلى أنه "يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين اليوم الخميس".

وصرح ترمب للصحافيين، أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج: "نحن نخفض بالفعل".

وأضاف، في إشارة لاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تعقده أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين: "أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر".

وتابع قائلا: "جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك".