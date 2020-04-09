رويترز: وزير الطاقة السعودي يبلغ أوبك+ الاستعداد لمواصلة خفض الإنتاج بعد 2022

قال مصدر في منظمة أوبك، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أبلغ أوبك+ أن المملكة مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد 2022.

وفي سياق متصل، قال مصدران في أوبك+ اليوم الخميس، إن التحالف الذي يضم أوبك ومنتجين من خارجها يبحث خططا لخفض إنتاج النفط لعامين على الأقل على أن يجري التنفيذ تدريجيا.

وكانت المجموعة قالت في وقت سابق، إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات. وتقول واشنطن إن إنتاجها ينخفض تدريجيا بالفعل نظرا لتدني أسعار النفط.