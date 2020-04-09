عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

رويترز: وزير الطاقة السعودي يبلغ أوبك+ الاستعداد لمواصلة خفض الإنتاج بعد 2022

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
رابط مختصر

قال مصدر في منظمة أوبك، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أبلغ أوبك+ أن المملكة مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد 2022.

وفي سياق متصل، قال مصدران في أوبك+ اليوم الخميس، إن التحالف الذي يضم أوبك ومنتجين من خارجها يبحث خططا لخفض إنتاج النفط لعامين على الأقل على أن يجري التنفيذ تدريجيا.

وكانت المجموعة قالت في وقت سابق، إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات. وتقول واشنطن إن إنتاجها ينخفض تدريجيا بالفعل نظرا لتدني أسعار النفط.

كلمات دالّة

#أوبك, #أوبك بلس, #خفض إنتاج النفط, #خفض الإنتاج

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر