صندوق الاستثمارات السعودي يشتري حصصا في 4 شركات نفطية

صرحت مصادر لبلومبرغ، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء حصص في شركات نفط أوروبية، بما في ذلك حصة بـ200 مليون دولار في شركة النفط الحكومية النرويجية "Equinor".

ورجحت المصادر أن الصندوق قام بشراء الحصص من خلال السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك ذكرت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اشترى حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وسهم... صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري 8.2% من "كارنيفال" اقتصاد

يأتي ذلك وسط تراجعات قوية لأسعار الأسهم بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

كذلك قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الصندوق قام أيضًا ببناء حصص في كل من Royal Dutch Shell وTotal وEni بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار.

يشار إلى أن الصندوق قام الشهر الماضي بشراء حصة تبلغ 8% في شركة الرحلات البحرية Carnival.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ولديه حصص في أوبر ولوسيد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية.

كما خصص 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار.