مصادر رويترز: السعودية وروسيا ستخفضان إنتاج النفط 23%

قالت مصادر "رويترز" إن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط، حيث اعتمدتا 11 مليون برميل أساسا لخفض الإنتاج.

من جهة أخرى قالت مصادر رويترز إن السعودية وروسيا ستخفضان الإنتاج 23%.

تأتي هذه الأنباء، في وقت لفت مصدر روسي رفيع المستوى، إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

وسرعان ما انعكس ذلك على أسعار النفط، حيث واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، بينما قفز الخام الأميركي 10%، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب.

وفي هذا السياق، استبعد المدير الشريك في Energy Outlook Advisors أنس الحجي في مقابلة مع "العربية"، الاحتمال الذي يتحدث عن تخفيض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون برميل، معتبرا أن هذا الأمر غير وارد للتطبيق.

وفي سؤال عما إذا كان سيصدر عن الاجتماع اتفاق، توقع الحجي التوصل إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج، رغم أن برأيه "اقتصاديا ليس من مصلحة السعودية تخفيض الإنتاج ولكن من الناحية السياسية يصب في مصلحتها وفي مصلحة دول الخليج لإغلاق الباب أمام أي حجة بيد ترمب أو أعضاء مجلس الشيوخ".

وعن فترة التخفيض، اعتبر الحجي أن هناك علاقة وثيقة بين مدة الاتفاق وأهداف الاجتماع، ما إذا كان الأهداف سياسية أو فعلاً لإعادة التوازن للسوق النفطية.

وبرأيه، فإن تراجع أسعار النفط يخدم مصلحة دول الخليج، "حيث أجبر هذا الواقع كندا وأميركا والبرازيل على التخفيض القسري لإنتاج النفط".

موضوع يهمك اعتبر مدير أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في S&P Global Platts أندرو كريتشلو، في مقابلة مع "العربية"، أن السؤال... S&P للعربية: لهذا السبب أرجأت أرامكو تسعير بيع خاماتها طاقة

إلى ذلك، استبعد رئيس قسم أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك " JP MORGAN"، كريستيان مالك، موافقة الولايات المتحدة على المشاركة في أي تخفيضات للإنتاج بموجب اتفاق مع أوبك.

وقال في مقابلة مع "العربية": "نعتقد أن أميركا ستعارض أي تخفيضات رسمية، لكن بالمقابل قد تقدم تنازلات أخرى".

وأضاف: "يمكن للولايات المتحدة القول إن الخفض المفروض بحكم تراجع أسعار النفط بين مليونين و3 ملايين برميل يوميا هو "الخفض"، وأن هذه هي مساهمتها للأسواق".

بالمقابل، أشار إلى أن شركات إنتاج النفط الصخري قد تكون أكثر "ليونة" لعقد اتفاق، ولكن كبرى شركات الإنتاج الأميركية لن توافق على خفض رسمي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال إن منتجي النفط الأميركيين خفضوا بالفعل الإنتاج، لافتا إلى أنه "يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين اليوم الخميس".

وصرح ترمب للصحافيين، أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج: "نحن نخفض بالفعل".