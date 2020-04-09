مصادر: أوبك+ تبحث تخفيضات نفطية تصل لـ20 مليون برميل

قالت مصادر "رويترز" إن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط.

وأكدت مصادر بدء اجتماع أوبك+ بالفيديو لبحث خطط تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط.

من جهة أخرى، كشف مصدر روسي لرويترز، أن أوبك+ ودولا أخرى تبحث خفض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً.

تأتي هذه الأنباء، في وقت لفت مصدر روسي رفيع المستوى، إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

وسرعان ما انعكس ذلك على أسعار النفط، حيث واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، بينما قفز الخام الأميركي 10%.

موضوع يهمك اعتبر مدير أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في S&P Global Platts أندرو كريتشلو، في مقابلة مع "العربية"، أن السؤال... S&P للعربية: لهذا السبب أرجأت أرامكو تسعير بيع خاماتها طاقة

إلى ذلك، استبعد رئيس قسم أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك " JP MORGAN"، كريستيان مالك، موافقة الولايات المتحدة على المشاركة في أي تخفيضات للإنتاج بموجب اتفاق مع أوبك.

وقال في مقابلة مع "العربية": "نعتقد أن أميركا ستعارض أي تخفيضات رسمية، لكن بالمقابل قد تقدم تنازلات أخرى".

وأضاف: "يمكن للولايات المتحدة القول إن الخفض المفروض بحكم تراجع أسعار النفط بين مليونين و3 ملايين برميل يوميا هو "الخفض"، وأن هذه هي مساهمتها للأسواق".

بالمقابل، أشار إلى أن شركات إنتاج النفط الصخري قد تكون أكثر "ليونة" لعقد اتفاق، ولكن كبرى شركات الإنتاج الأميركية لن توافق على خفض رسمي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال إن منتجي النفط الأميركيين خفضوا بالفعل الإنتاج، لافتا إلى أنه "يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين اليوم الخميس".

وصرح ترمب للصحافيين، أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج: "نحن نخفض بالفعل".