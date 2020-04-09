هل خفض إنتاج النفط بـ10 ملايين برميل "يكفي"؟

قال غولدمان ساكس، إن خفض كبار منتجي النفط للإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا لن يكفي لتحسين التوازنات العالمية، في سوق تعاني من انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا وتنامي تخمة الإمدادات.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس.

يأتي هذا الاجتماع لبحث خفض الإنتاج لكبح تراجع في أسعار النفط، الذي قلص سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، نحو 50% منذ بداية العام الجاري، بسحب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك تترقب أسواق النفط اجتماع أوبك بلس عبر الفيديو في السعودية، اليوم الخميس، لمناقشة أوضاع أسواق الطاقة.وجاءت دعوة المملكة... الأنظار تتجه للسعودية اليوم ترقباً لاجتماع أوبك+.. والنفط يرتفع طاقة

وقال البنك في مذكرة بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان: "في نهاية المطاف، فإن حجم صدمة الطلب ببساطة أكبر بكثير بالنسبة لأي خفض منسق للإمدادات، مما يمهد الساحة لإعادة توازن حاد".

وأضاف البنك أن خفضا رئيسيا بمقدار 10 ملايين برميل يوميا سيظل بحاجة لتقليص إضافي للإمدادات بواقع 4 ملايين برميل يوميا عبر وقف الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار.





خام غرب تكساس عند 20 دولاراً؟

وقال "بينما يبرر هذا الحاجة لخفض رئيسي أكبر يقترب من 15 مليون برميل يوميا، نعتقد أن هذا سيكون أصعب كثيرا في تحقيقه، إذ إن العبء الإضافي على الأرجح سيقع على عاتق السعودية حتى يتسم بالفعالية".

وأفاد البنك أنه بينما قد يدعم احتمال التوصل لاتفاق من جانب كبار المنتجين الأسعار في "الأيام المقبلة"، فإنه سيؤدي في نهاية المطاف لتراجع الأسعار، متوقعا احتمالات نزولية لتوقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 20 دولارا للبرميل.



وسيشكل استمرار تخفيضات الإمدادات عاملا داعما لتوقعات البنك لخام برنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 البالغة 40 دولارا للبرميل.



وقال البنك إن الاحتمالات الرئيسية التي قد تؤجل اتفاقا لأوبك+ هي المناقشات على جانب خفض الإنتاج ومساهمة الولايات المتحدة، مضيفا أن تلك العوامل لن "تعرقل اتفاقا نهائيا".

وزير الطاقة الجزائري يتوقع اجتماعاً مثمراً

وتنامت الآمال باتفاق لخفض يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميا بعد أن أشارت تقارير لوسائل إعلام إلى أن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها 1.6 مليون برميل يوميا.

بينما قال وزير الطاقة الجزائري إنه يتوقع اجتماعا "مثمرا" مما قاد أسعار الخام للارتفاع اليوم.



ويجري تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 33 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط قرب 26 دولارا.