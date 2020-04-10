المكسيك.. أميركا ستساعدنا في تنفيذ تخفيضات النفط

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت أمس الخميس على تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط قدرها 250 ألف برميل يومياً لمساعدة المكسيك على المساهمة في التخفيضات العالمية.

واتفق منتجو النفط في إطار مجموعة أوبك+ بعد محادثات مطولة، الخميس، على تخفيضات تقارب 10%

من الإمدادات العالمية، لكن المكسيك عارضت المبادرة.

وفي مؤتمر صحافي دوري، قال لوبيز أوبرادور إن المكسيك واجهت ضغوطاً لإجراء تخفيضات قدرها 400 ألف

برميل يوميا قبل أن تقلص المجموعة الهدف إلى 350 ألفا.

وقال لوبيز أوبرادور، الذي يضع زيادة إنتاج النفط ضمن أولويات إدارته، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث معه يوم الخميس وعرض المساعدة قبل أن تعلن المكسيك أنها ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً.

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وقال "الرئيس ترمب قال إن الولايات المتحدة تتعهد بخفض 250 ألف برميل، علاوة على ما ستقوم به، من أجل المكسيك، على سبيل التعويض".

وجاء إعلان الرئيس المكسيكي عن التخفيضات الأميركية بمنزلة المفاجأة نظرا لتردد ترمب السابق في المطالبة بتنفيذ منتجي النفط في الولايات المتحدة تخفيضات منسقة. لكن وزير الطاقة الأميركي دان برويليت قال اليوم "حان الوقت أن تبحث جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب".

وقال برويليت في كلمة معدة سلفا لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين اليوم "ندعو جميع الدول لتسخير شتى الأدوات التي تحت تصرفها للمساعدة في تقليص الفائض".

وقال لوبيز أوبرادور إن المكسيك عارضت تنفيذ تخفيضات أعمق لأن البلاد قطعت شوطا طويلاً في اتجاه تغيير الوضع بعد سنوات من تراجع إنتاج شركة النفط الوطنية بتروليوس مكسيكانوس.

وقال لوبيز أوبرادور إنه خلال مكالمتهما الليلة الماضية، أبدى ترمب اندهاشه من أن تكون المكسيك هي العائق الوحيد للاتفاق.

وقال "عندما قلت له هي 100 ألف (برميل) ولا يمكننا عمل المزيد، قال لي بسخاء بالغ إنهم سيساعدوننا عن طريق 250 ألف إضافية فوق ما سيساهمون به.. لذا أشكره على ذلك".