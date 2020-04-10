وزير الطاقة الأميركي يؤكد: إنتاجنا سيتراجع مليوني برميل يومياً

توقع وزير الطاقة الأميركي في اجتماع مجموعة العشرين، أن يتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمليوني برميل يومياً مع نهاية السنة.

وتحدث دان برويليت، اليوم الجمعة، عن وضع قاس في أسواق الطاقة العالمية، قائلاً إن جائحة فيروس كورونا والفائض الضخم من معروض النفط خلقا مزيجاً قاتلاً.

وقال برويليت في كلمة معدة سلفا لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين اليوم: "حان الوقت أن تبحث

جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب. ندعو جميع الدول لتسخير

شتى الأدوات التي تحت تصرفها للمساعدة في تقليص الفائض".

إلى ذلك، دعا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، إلى الانضمام لجهود كبار منتجي النفط، في إطار تحالف أوبك+ من أجل استقرار أسواق الطاقة.

واقترح أيضا تشكيل لجنة لتنسيق الجهود الرامية لجلب الاستقرار إلى السوق.

وقال نوفاك خلال مؤتمر وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد عبر الإنترنت "مجموعة من إجراءات خفض الإنتاج، الرامية إلى استقرار السوق، جرى الاتفاق عليها تحت صيغة أوبك+. من المنتظر أن يكون لمجموعة العشرين دور يتمثل في الدعم الشامل لهذه الجهود".