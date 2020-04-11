أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل.. انخفاض 28%

نشرت شركة أرامكو السعودية، يوم أمس، أسعار البنزين المحلية لشهر أبريل/نيسان حيث تراجع سعر بنزين 91 إلى 1.31 ريال، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس/آذار، بنسب انخفاض بلغت 15%.

وتراجع سعر بنزين 95 إلى1.47 ريال، مقابل 2.05 ريال للتر، في الشهر السابق، بنسبة تراجع 28%.

وقالت أرامكو إن سعر الديزل في أبريل 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، فيما سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال.

كانت شركة أرامكو قد أعلنت أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من الأربعاء 11 مارس لعام 2020.

وأشارت إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.