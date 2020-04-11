مصر.. هذه أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها

قالت وزارة البترول المصرية إنه تقرر خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا (1.6 سنت أميركي) لشتى فئات وقود السيارات البنزين الأوكتان ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

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وخفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 والبنزين 80 إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه، بحسب وكالة "رويترز".

وأرجعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بضرورة "تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا".

وقالت إن ذلك يأتي "في ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط".

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.