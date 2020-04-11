وزير النفط: الهند ستظل مركزاً للطلب العالمي على الطاقة

قالت وزارة النفط الهندية في بيان الجمعة، إن وزراء طاقة دول مجموعة العشرين سيقترحون في بيانهم المشترك تشكيل قوة مهام لإسداء المشورة للوزراء فيما يتعلق بالخطوات التالية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ وزير النفط دارميندرا برادان الاجتماع أنه رغم تهاوي الطلب الهندي على الوقود بسبب الإغلاق الشامل المفروض لاحتواء تفشي الفيروس، فإن الهند ستظل مركزا للطلب العالمي على الطاقة.

وحثت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، المنتجين على استهداف أسعار "في المتناول" من أجل تعاف للطلب يقوده الاستهلاك.

عبر الوزير أيضا عن تقديره لجهود الدول المنتجة للنفط في أوبك وأوبك+ لضبط توازن السوق، وهو ما يعد شرطا ضروريا من أجل الاستدامة في المدى الطويل.