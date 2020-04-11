ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهد الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

هذا ونجحت أوبك بلس في التوصل لاتفاق تاريخي سيعيد التوازن لأسواق النفط، بعد موافقة المكسيك الجمعة على التخفيضات المطلوبة منها.

موضوع يهمك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمنظمة، تيدروس ادانوم غيبريسوس، الجمعة، إن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً في... الصحة العالمية تحذر من عودة "قاتلة" للوباء في حال رفع العزل فيروس كورونا

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة إن المكسيك التزمت بتقليص إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا للمساهمة في التخفيضات العالمية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستساعد المكسيك في التخفيضات.

وجرى التوصل للاتفاق في اجتماع وزاري (استثنائي) للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية "ويبينار" لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت، برئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيساً ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً.