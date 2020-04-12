مصر تخفض سعر البنزين.. وهذه لائحة الأسعار الجديدة

أقرت لجنة التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، خفضاً محدوداً لأسعار منتجات البنزين للربع الثاني من العام بمقدار 25 قرشاً لجميع فئات البنزين.

وبحسب الأسعار الجديدة، تم خفض سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى ثمانية جنيهات ونصف، ولتر البنزين 92 إلى سبعة جنيهات ونصف. كما تم خفض سعر لتر البنزين 80 إلى ستة جنيهات وربع.

بينما تم خفض أسعار المازوت للصناعة إلى ثلاثة آلاف وتسعمئة جنيه للطن، من أربعة آلاف ومئتين وخمسين جنيها في السابق.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها رأت تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا.