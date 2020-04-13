أرامكو تعلن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو أيار بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل نيسان.



وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو أيار للولايات المتحدة 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل نيسان.



وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل نيسان عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وأجلت أرامكو الإعلان عن سعر صادرات النفط لشهر مايو لثلاث مرات لحين التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.

موضوع يهمك لاقى الاتفاق بين منظمة أوبك وشركائها المتعلق بأكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ ترحيبا دولياً واسعا، لما سيجلبه من... ترحيب دولي باتفاق أوبك+.. "استقرار للأسواق العالمية" السعودية

وتوصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

ذكر وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، بتغريدة في "تويتر" أن "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو 2020".

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن اتفاق تحالف أوبك بلس، يقضي بخفض الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو المقبل، مع الحديث عن حل وسط مع المكسيك، وذلك في اجتماع تحالف أوبك+ جرى أمس الأحد.