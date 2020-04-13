السعودية: اتفاق الخفض الدولي قد يصل لـ 19.5 مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه سيتم الإعلان، الأربعاء، عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج أوبك بلس.

وأضاف "الاتفاق يشمل إضافة دولية للمخزونات الاستراتيجية بـ 3 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو".

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه حتى لو تم تخفيض الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا.

ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أن اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يوميا.

وأكد أن العلاقة السعودية الروسية ستستمر بالتوسع في كافة المجالات.

موضوع يهمك أكد مراسل "العربية" توصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على... أوبك بلس تقر أكبر خفض بتاريخ إنتاج النفط طاقة

وكان تحالف أوبك بلس، قد توصل لاتفاق يقضي بخفض الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو المقبل، مع الحديث عن حل وسط مع المكسيك، وذلك في اجتماع تحالف أوبك+ جرى أمس الأحد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إنه يأمل أن يوافق كبار منتجي النفط على اتفاق خفض الإنتاج العالمي ويوقعونه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نوفاك، بحسب وكالة "رويترز"، أن الأمر سيستغرق إلى نهاية هذا العام على الأقل ليتحسن وضع السوق.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الطاقة الروسي قوله، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميا.