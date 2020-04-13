الكرملين: اتفاق أوبك+ منع حدوث "فوضى" بأسواق النفط

أكد الكرملين أن اتفاق النفط العالمي، الذي توصلت إليه دول أعضاء في أوبك ومن خارجها، ساهم في منع انزلاق أسواق النفط في حالة من الفوضى، وسيساعد على دعم نظام سعر نفط مستقر إلى حد ما.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، بأن موسكو تعتبر الاتفاق "مهماً" وسيمنع انهيار أسعار النفط.

من جهة أخرى، قال مصدر بالقطاع لرويترز، اليوم الاثنين، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من أول أبريل نيسان إلى 12 منه.

موضوع يهمك وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، اتفاق أوبك بلس بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأميركية"، موجها... ترمب يشكر الملك سلمان وبوتين: اتفاق أوبك بلس عظيم أسواق

وكان متوسط إنتاج روسيا النفطي الشهر الماضي يبلغ 11.29 مليون برميل يوميا. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.



وأتمت روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول الأخرى اتفاقاً لخفض 10 ملايين برميل يومياً من السوق اعتباراً من مايو أيار للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لأسعار النفط المتضررة من تفشي فيروس كورونا.