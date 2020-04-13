المكسيك: تلقينا "معاملة خاصة" في اجتماع أوبك بلس

قال رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، أن الأمور مضت "بشكل جيد فعلياً" بالنسبة للمكسيك في الاجتماع التاريخي الأخير لمجموعة أوبك+ لمنتجي النفط، حيث رفضت المكسيك الالتزام بتخفيضات إنتاج بالحجم الذي قبله آخرون.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "المكسيك تلقت معاملة خاصة، تم احترامها باتفاق بين تلك الدول المنتجة للنفط. كانت أمراً استثنائياً. لم يسبق له مثيل هذه الاتفاقية".

وفي تصريحات سابقة، قال أوبرادور، إن الولايات المتحدة وافقت على تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط قدرها 250 ألف برميل يومياً لمساعدة المكسيك في المساهمة في التخفيضات العالمية.

واتفق منتجو النفط في إطار مجموعة أوبك+ بعد محادثات مطولة، على تخفيضات تقارب 10% من الإمدادات العالمية، لكن المكسيك عارضت المبادرة.