النرويج تبتّ قريباً بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط

قالت وزيرة الطاقة في النرويج، اليوم الاثنين، إن أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا سيصل إلى قرار قريباً لخفض إنتاجه، ومن ثم المساعدة في مسعى عالمي لدعم أسعار الخام.

وأضافت وزيرة البترول والطاقة، تينا برو، في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز "الاتفاق بين الدول المنتجة في أوبك+ إيجابي للغاية"، مضيفة أن النرويج ستتوصل إلى قرارها الخاص بشأن التخفيضات المحتملة "في المستقبل القريب".

وبلغ إنتاج النرويج من الخام 1.75 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، بارتفاع 26% عن نفس الفترة قبل عام. وبإضافة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، يصل إنتاج السوائل النفطية إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بما يوازي نحو 2% من الإنتاج العالمي.