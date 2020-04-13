برنت يقفز 4% إلى 32 دولاراً بعد اتفاق أوبك+

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7,03% إلى 24,36 دولار، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4,6%.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23,94 دولار (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4,2% في تعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية. وبلغ سعر البرميل 32,83 دولار، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال دانيال يرجين نائب رئيس مجلس إدارة آي.اتش.اس ماركت "ما يحققه هذا الاتفاق هو تمكين صناعة النفط العالمية والاقتصادات الوطنية وصناعات أخرى تعتمد عليها من تجنب أزمة عميقة جداً".



وتابع "هذا يكبح بناء مخزونات مما يخفف الضغط على الأسعار حين تعود الأمور إلى طبيعتها- في أي وقت كان".

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) مساء الأحد على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من التوتر بين موسكو والرياض.

وكتب وزير الطاقة السعودي عبر العزيز بن سلمان في تغريدة أن الاجتماع "انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من مايو القادم".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرة أن الخفض المرتقب للإنتاج "خبر جيد".