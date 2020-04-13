بعد اتفاق أوبك+.. غولدمان ساكس يبقي على توقعاته بهبوط الأسعار

قال بنك غولدمان ساكس، إن أسعار النفط ستواصل الهبوط في الأسابيع المقبلة، موضحا أن الاتفاق "التاريخي لكن غير الكافي" بين كبار المنتجين على خفض الإنتاج، من المستبعد أن يعوض تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا.



ووافقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون فيما يُعرف بأوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران لوقف هبوط أسعار النفط.

موضوع يهمك وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، اتفاق أوبك بلس بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأميركية"، موجها... ترمب يشكر الملك سلمان وبوتين: اتفاق أوبك بلس عظيم أسواق

ويتوقع البنك مخاطر على الجانب النزولي لتوقعاته قصير المدى لسعر النفط عند 20 دولارا للبرميل لبرنت، ولكنه توقع أن يتفوق خام القياس العالمي على الخام الأميركي، لأن صادرات المنتجين في أوبك+ ستنخفض على الأرجح مما يحرر مساحة تخزين عائمة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وذكر أنه حتى في حالة التزام الأعضاء الرئيسيين في أوبك بالتخفيضات بالكاملة، مع نسبة التزام 50% من جميع الدول الأخرى التي اتفقت على تخفيضات إنتاج في مايو/أيار، فإن التخفيضات الطوعية سوف تترجم إلى خفض بمقدار 4.3 مليون برميل يوميا فقط عن مستويات الربع الأول.



وقال "في نهاية المطاف، هذا يعكس ببساطة أن أي تخفيضات طوعية ليست بالحجم الكافي لتعويض خسارة طلب بمقدار 19 مليون برميل يوميا في المتوسط في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار بسبب كورونا".

ورفع بنك آخر في وول ستريت هو مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط، قائلا إن اتفاق أوبك+ لن يمنع بناء مخزونات ضخمة في الشهور المقبلة ولكنه سيقود لخفض المخزونات بداية من النصف الثاني من العام الجاري.



ورفع البنك توقعاته لسعر برنت في الربع الثالث إلى 30 دولارا من 25 دولارا للبرميل، وللخام الأميركي إلى 27.50 دولار من 22.50 دولار.

كما رفع التوقعات للربع الأخير بواقع 5 دولارات أيضا للخامين ليصل برنت إلى 35 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 32.50 دولار.



وتوقع البنك أن ينخفض الطلب في الربع الثاني بنحو 14 مليون برميل يوميا مقارنة به قبل عام.