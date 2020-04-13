ديمتريف للعربية: النفط كان سيصل لـ10 دولارات دون اتفاق أوبك+

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف، في لقاء مع العربية، أن الاتفاق الأخير لأوبك بلاس جاء نتيجة جهود القادة في السعودية وروسيا.

وشدد قائلا:" لولا هذا الاتفاق، لأصبحت أسعار النفط عند مستوى العشرة دولارات للبرميل".

العلاقة مع السعودية "إيجابية جداً جداً"

وعن العلاقات الروسية السعودية، وصف ديمتريف العلاقة بـ" الإيجابية جدا جدا" قيادة البلدين، حتى في حال تواجد اختلافات في وجهات النظر فيما يخص النفط.

وجاء في تصريحاته:" من المهم جدا القول أن الاتفاق أزال جميع الاختلافات بين الأطراف، وهذا يعكس إرادة وحكمة كل من الرئيس بوتين والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذين يرجع لهم الفضل بالفعل لجمع الأطراف كافة".

وتابع قائلا:" أخص بذلك جهود الأمير محمد بن سلمان والذي اجتهد بالعمل مع روسيا منذ 5 أعوام وهو ما نتج عنه اتفاقات عدة في قطاع النفط بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة".

"لا شك أنه كان هناك بعض الاختلافات البسيطة الشهر الماضي، ولكننا تمكنا من حل هذه الاختلافات ما نتج عنه اتفاق تاريخي".

تخفيض الانتاج يصل لـ15 مليون برميل.. ومفتاح الاستقرار

وبرأيه، فإن اتفاق أوبك بلس هو " اتفاق تاريخي" ومفتاح إعادة الاستقرار إلى السوق النفطية بالاقتصاد العالمي، نتج عن جهد مشترك ورائع لكل من روسيا والسعودية بالإضافة إلى الولايات المتحدة على مستوى القادة.

وأشار إلى أنه "ليس فقط اتفاق لخفض إنتاج بواقع ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا، وإنما حسب تقديرنا تخفيض الإنتاج يصل إلى 15 مليون برميل يوميا إذا ما تم احتساب حصة الأعضاء خارج دول أوبك بلس".