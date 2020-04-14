التمويل الدولي: متوسط النفط 40 دولارا للبرميل في 2020

توقع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، إذا ما جرى التزام أعضاء أوبك بلس بالتخفيض الذي تم التوصل إليه والبالغ 9.7 مليون برميل يومياً.

ويمثل هذا الخفض نحو 10% من إنتاج الطاقة العالمي. ويرى التقرير، الذي اطلعت عليه العربية.نت، أن أسعار النفط سترتفع من متوسط بلغ 32 دولاراً للبرميل في الربع الثاني إلى 41 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، وذلك إذا ما جرى الالتزام بالاتفاق، مع تحسن في الطلب على النفط.

وتشير أسعار العقود الآجلة للنفط، إلى أن متوسط السعر سيبلغ 39 دولاراً للبرميل في 2020، و42 مليون برميل في 2021، وفقاً للتقرير.

استمرار تخفيض الإنتاج

وتوقعت الوكالة أن يستمر اتفاق تخفيض الإنتاج إلى أبريل 2022، كما تم الاتفاق عليه، على الرغم من انخفاضه تدريجياً، مشيرة إلى أن نصف هذا التخفيض سيكون من نصيب السعودية وروسيا.

ويتوقع المعهد أن يكون الطلب العالمي على النفط قد وصل إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام الجاري، ويتوقع أن يتحسن الطلب خلال الربعين الثالث والرابع.

تراجع الاستهلاك

وأضاف أن الاستهلاك العالمي من النفط قد يكون تراجع بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين، بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية وحظر السفر الذي فرضته بعض الدول.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن استهلاك الجازولين والديزل ووقود الطائرات، مثل نحو 70% من إجمالي استهلاك النفط الخام والوقود السائل في 2019.

السعودية

وإجمالا، توقع التقرير تراجع متوسط استهلاك النفط عالميا بنحو 8 ملايين برميل يوميا، ما يمثل 8% من إجمالي الاستهلاك العالمي.

ويرى التقرير أن السعودية تستطيع أن تتعايش جيدا مع السعر قصير الأجل للنفط الذي يتراوح بين 40 إلى 50 دولارا للبرميل.

وقالت: "نتوقع أن يصل عجز موازنة المملكة إلى 14% من الناتج المحلي في 2020، وتستطيع السعودية تمويله بسهولة نظراً لحجم الدين العام المنخفض والوفورات المالية الكبيرة لديها".