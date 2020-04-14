الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الإيراني في مارس

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في مارس آذار، مقارنة مع 1.2 مليون طن استودرتها في الشهر نفسه من العام الماضي.



وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط في العام استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11.5 مليون طن في مارس آذار 2019.



وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية بشأن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في وقت لاحق هذا الشهر.