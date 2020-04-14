عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الإيراني في مارس

المصدر: سول – رويترز
نفط إيران
رابط مختصر

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في مارس آذار، مقارنة مع 1.2 مليون طن استودرتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط في العام استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11.5 مليون طن في مارس آذار 2019.

وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية بشأن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في وقت لاحق هذا الشهر.

كلمات دالّة

#كوريا الجنوبية, #مؤسسة النفط الوطنية الكورية, #النفط الإيراني, #النفط

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر