توقعات بهبوط كبير في إنتاج النفط الصخري بأميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 194 ألف برميل يومياً في أبريل إلى حوالي 8.7 مليون برميل يومياً، مع تقليص المنتجين أنشطة الحفر بعد هبوط حاد في أسعار الخام.

وسيكون ذلك أكبر هبوط شهري في إنتاج النفط الصخري الأميركي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

ويتراجع النفط الصخري منذ بضعة أشهر، لكن الانخفاضات من المتوقع أن تتسارع مع هبوط الطلب بحوالي 30% حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعلن منتجون كثيرون، من بينهم اكسون موبيل وشيفرون، عن خطط لكبح الإنفاق، ويتوقعون خفضاً في الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير شهري، إن الانخفاض في أبريل من المتوقع أن يعقبه هبوط قدره 183 ألف برميل يوميا في مايو إلى 8.53 مليون برميل يوميا والذي سيكون أدنى مستوى منذ يونيو 2019 وسادس شهر على التوالي من الانخفاضات.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 65% في الربع الأول من العام وسط هبوط حاد في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا وتضخم المعروض بسبب حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وبحسب أرقام من وزارة الطاقة الأميركية، سجل مجمل إنتاج النفط الأميركي مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2019. ومن ذلك بلغ إنتاج النفط الصخري 9.1 مليون برميل يومياً، وهو أيضا مستوى قياسي.