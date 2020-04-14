عبدالعزيز بن سلمان: تفاصيل مساهمات الدول خارج أوبك+ ستعلن قريباً

كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن وكالة الطاقة الدولية ستعلن الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج تحالف أوبك بلس في الاتفاق الدولي، الذي أقرّ بهدف إعادة الاستقرار إلى السوق النفطية، حيث سيبلغ إجمالي حجم مساهمتها 3.7 مليون برميل يومياً.

كما أفصح الوزير في مؤتمر صحافي عبر الهاتف لعدد محدود من وسائل الإعلام شاركت فيه "العربية" أن الاتفاق يشمل قيام عدد من الدول من خارج أوبك بلس، بإضافة نحو 3 ملايين برميل يومياً إلى مخزوناتها الاستراتيجية خلال الشهرين المقبلين.



كما أكد الوزير أن إجمالي حجم الخفض الحقيقي في الإمدادات العالمية للاتفاقية قد يصل إلى نحو 19.5 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، آخذاً بعين الاعتبار التخفيضات القسرية من خارج التحالف إضافة إلى كميات النفط التي سيتم إضافتها إلى المخزونات الاستراتيجية.



وأشاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بالعلاقة التي تجمع السعودية بروسيا. وأكد أن العلاقة البينية للدولتين ستستمر في التوسع ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن في قطاعات عديدة.

وأشار الوزير إلى أنه حتى لو اتفقت أوبك بلس في اجتماع فيينا الأخير في السادس من مارس الماضي، كانت ستضطر المجموعة للاجتماع مجدداً وخفض الإنتاج كما حصل الآن، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية الحكومية حول العالم، التي لم يكن أحد يتوقع حدتها.