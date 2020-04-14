ليبيا.. إغلاق منشآت نفطية خسر البلاد 4 مليارات دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق منشآت نفطية في ليبيا الذي بدأ قبل حوالي ثلاثة أشهر أدى إلى خسارة البلاد إيرادات تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.



ونقل بيان من المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله "لقد خسرت ليبيا 4 مليارات دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية".

موضوع يهمك قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشر على موقعها الالكتروني في وقت متأخر يوم... ليبيا تخسر 3.36 مليار دولار في شهرين لتراجع إنتاج النفط طاقة

وأطلقت قوات موالية لخليفة حفتر، القائد العسكري الذي مقره شرق ليبيا، إغلاق مرافئ وحقول النفط في الثامن عشر من يناير كانون الثاني وهو ما خفض تدريجيا إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد أن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير الماضي، بعدما أغلقت قوات من شرق البلاد ورجال قبائل موانئ نفطية رئيسية.



وتقول المؤسسة إن الإنتاج سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر التوقف، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق. وسيشكل ذلك قطع حوالي 94% من إمدادات النفط الليبي.