برنت فوق 32 دولاراً بعد تصريحات ترمب حول خفض إضافي

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22,56 دولار أي بارتفاع بنسبة 0,67%.

وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32,15 دولار متقدماً بنسبة 1,29%، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي "إن الأسواق يجب أن تفرق بين الخفض الفعلي والخفض المتوقع الذي سيحدث بشكل تلقائي وبدون تدخل، هذا هو السبب في عدم تفاعل الأسعار بشكل قوي، لأننا نرى أن هذا الانخفاض ليس بسبب التدخل في السوق وإنما هو بسبب انخفاض الطلب 30% والذي أدى لتراجع إنتاج النفط الصخري وأيضاً الروسي ودول أخرى".

وأضاف "إن العلاقة بين وباء كورونا والطلب علاقة عكسية، كلما تراجع الوباء دعم الطلب على النفط، لذا هناك علاقة وطيدة بين الاثنين مع انتشار الوباء والطلب منخفض والمخزونات ممتلئة والنفط فائض في السوق لذا لا أتوقع ارتفاعاً بالأسعار في هذة المرحلة".

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها أي ما يعرف بتحالف "أوبك+"، الأحد، على خفض إنتاجهم بـ9,7 مليون برميل في اليوم في مايو ويونيو.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تسبب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أنه بمثابة هدنة في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا نتيجة خلاف في الاستراتيجية الواجب اعتمادها.

وتقلبت الأسعار، الاثنين، في أعقاب الاتفاق، في حين ما زال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج.

غير أن ترمب أكد، الاثنين، أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل أوبك+.

وكتب في تغريدة "بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 10 ملايين كما تردد".

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في "آكسي كورب" إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حالياً على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حجم الانخفاض "لم يحدد بعد ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضاً لا يزال وارداً".