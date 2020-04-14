تعرف على الحصص المتوقعة لخفض إنتاج أوبك+

قدر معهد التمويل الدولي حصص أعضاء أوبك بلس من خفض الإنتاج، وكان أكبر تخفيض من نصيب السعودية ثم روسيا، ومثّلا معا تقريبا نصف خفض الإنتاج الذي اتفق عليه منتجو النفط.

وأظهرت بيانات المعهد التي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، أن حصة المملكة العربية السعودية من خفض الإنتاج تبلغ 2.488 مليون برميل يوميا، وهي الحصة الأكبر بين أعضاء المنظمة وحلفائها، والعراق 1.084 مليون برميل، والإمارات 739 ألف برميل، والكويت 654 ألف برميل، وسلطنة عمان 206 آلاف برميل.

وإفريقيا، تبلغ حصة نيجيريا من الخفض 426 ألف برميل، وأنغولا 356 ألف برميل، والجزائر 246 ألف برميل، والإكوادور 123 ألف برميل، والكونغو 76 ألف برميل، والغابون 44 ألف برميل، وغينيا الاستوائية 30 ألف برميل يوميا.

فيما تبلغ حصة روسيا من التخفيض نحو 2.486 مليون برميل، والمكسيك 100 ألف برميل، وكازاخستان، 394 ألف برميل، وباقي الأعضاء 242 ألف برميل.

وسيتم تخفيف اتفاق خفض الإنتاج تدريجيا، وتبدأ المرحلة الأولى في مايو ويونيو بخفض إنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، ثم تخفيف القيود ليصبح الخفض 8 ملايين برميل يوميا من يوليو حتى ديسمبر، ثم 6 ملايين برميل يوميا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.