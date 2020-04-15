برنت يهبط 4% صوب 28 دولاراً بفعل فائض المعروض

تراجع النفط 4% صوب 28 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء، متأثراً بتقارير عن استمرار الفائض في الإمدادات وتهاوي الطلب بسبب إجراءات العزل العام عالمياً المرتبطة بفيروس كورونا وقلة عمليات الشراء المنسقة من أجل المخزونات الإستراتيجية.



وتوقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن ينخفض الطلب بمقدار 29 مليون برميل يومياً في أبريل ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ 25 عاماً، وقالت إن أي خفض للإنتاج لن يعوض بالكامل التراجعات التي تواجه السوق على المدى القريب.



وهبط خام برنت 1.19 دولار، بما يعادل 4%، إلى 28.41 دولار للبرميل، متخليا عن مكاسب حققها في وقت سابق من اليوم. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أو 2.2%، إلى 19.66 دولار.



وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "ما من اتفاق مجد يمكن أن يخفض الإمدادات على نحو كاف لتعويض

مثل هذه الخسارة للطلب على المدى القصير ... ولكن إنجازات الأسبوع الماضي بداية قوية".



وتهاوت أسعار النفط هذا العام، إذ سجلت أدنى مستوياتها في 18 عاماً عند 21.65 دولاراً للبرميل يوم 30 مارس.

ودفع الانخفاض في الأسعار والطلب المنتجين العالميين للاتفاق على تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات.



ويُضاف تقرير الوكالة للضغوط النزولية الناجمة عن زيادة المخزونات.



وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت بواقع 13.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل، وهي زيادة أكثر من المتوقع. ومن المقرر أن تصدر الأرقام الحكومية الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم.

لقياسيان بخسائر حادة أمس جراء مخاوف من أن الخفض القياسي للإنتاج العالمي لن يعوض انهيار الطلب على الوقود بسبب جهود احتواء فيروس كورونا.

وقال كازوهيكو سايتو المحلل في فوجيتومي "قلص المستثمرون مراكز البيع بعد تأكيد ارتفاع مخزونات الخام الأميركي".

وتابع أنه قبل التقرير الخاص بالمخزونات الأميركية "باعوا بكثافة توقعا لمثل هذه الزيادة".

وبحسب معهد البترول الأميركي، زادت مخزونات الخام بواقع 13.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل أكثر من توقعات المحللين بزيادة 11.7 مليون برميل.