قفزة غير مسبوقة لمخزونات أميركا.. 19 مليون برميل في أسبوع

ارتفعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 19 مليون برميل في أحدث أسبوع، مسجلة قفزة غير مسبوقة، مع تقليص شركات التكرير النشاط بسبب انحدار الطلب نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وزاد مخزون الخام 19.2 مليون برميل إلى 503.6 مليون برميل، متجاوزا بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 11.7 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.7 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وتراجع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 969 ألف برميل يوميا، وهبط معدل استغلال طاقة المصافي 6.5 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين الأميركية 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 262.2 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع زيادة 6.4 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 6.3 مليون برميل إلى 129 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 797 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.