نوفاك: اتفاق أوبك+ قد يعدل..والطلب سيهبط 8 ملايين برميل

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اجتماعا حكوميا عبر الإنترنت، أن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ينبغي أن يخضع لمتابعة مستمرة وأنه يمكن تعديله خلال العام.



وقال نوفاك خلال الاجتماع، الذي بثه التلفزيون وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط حوالي 8 ملايين برميل يوميا للعام 2020 بأكمله.

موضوع يهمك نجحت أوبك بلس في التوصل لاتفاق تاريخي سيعيد التوازن لأسواق النفط، بعد موافقة المكسيك الجمعة على التخفيضات المطلوبة... أوبك+ تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل أسواق

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا اتفقوا مطلع الأسبوع على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران للتصدي لتراجع في الطلب جراء انتشار فيروس كورونا.



وقال نوفاك إن الاتفاق في مصلحة روسيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف، الأحد، اتفاق أوبك بلس بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأميركية"، موجها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترمب على تويتر: "الاتفاق الكبير مع أوبك بلس تم إنجازه. هذا سينقذ مئات آلاف الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة".

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي لـرويترز، إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج إبريل/نيسان من السعودية والإمارات والكويت.

وقال الأمير عبد العزيز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

هذا وذكرت مصادر أن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف قد تصل إلى 20%.

من جهته، ذكر وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، بتغريدة في "تويتر" أن "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو 2020".