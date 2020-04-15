"أرامكو" تنفي: لم نقدم عروضاً لتأجيل مدفوعات مبيعات النفط

نفت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تقدم أي عروض لتأجيل مدفوعات مبيعات من النفط الخام إلى مصافي التكرير، وذلك بخلاف ما ورد في تقرير سابق لرويترز.



وقالت شركة النفط الوطنية السعودية في بيان "خلافا لما تم تداوله مؤخرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام."

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وكانت رويترز أوردت في وقت سابق أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوما، في ظل المصاعب التي تواجها مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب، وذلك نقلا عن مصادر بصناعة التكرير.

يذكر أن أرامكو السعودية قد أعلنت، الاثنين، تسعيرها الرسمي للخام لشهر مايو/ أيار، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضا لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا، ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو أيار بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل نيسان.



وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو أيار للولايات المتحدة 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل نيسان.



وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل نيسان عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وأجلت أرامكو الإعلان عن سعر صادرات النفط لشهر مايو لثلاث مرات لحين التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.