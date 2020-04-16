أوبك: الطلب على النفط يتراجع بـ 6.85 مليون برميل يوميا

تتوقع منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) انهياراً في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 بسبب الشلل الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد-19، متحدثة الخميس عن "صدمة تاريخية وقاسية وشديدة وعالمية" في السوق.

وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.82 مليون برميل يوميًا هذا العام، مسجلاً انخفاضاً "غير مسبوق" بنحو 6.85 برميل يومياً مقارنة بعام 2019. وأوضحت أنه من المتوقع أن تظل المخاطر النزولية على طلب النفط كبيرة، وتشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى.

وأوضحت أوبك أن انكماش الطلب على النفط في الربع الثاني من 2020 سيبلغ نحو 12 مليون برميل يوميا، وأن الطلب في أبريل سينكمش بنحو 20 مليون برميل يوميا.