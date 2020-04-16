برنت يرتفع فوق 28 دولاراً بدعم آمال تعميق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأميركية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود، يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل تراجع الطلب مع تفشي فيروس كورونا.



ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأميركي أمس الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من 6%.



وارتفع خام برنت 36 سنتا أو 1.3% إلى 28.05 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشر سنتات أو 0.5% إلى 19.97 دولار.

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وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5% في وقت سابق من الجلسة.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008.



وتأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية توقع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يومياً في أبريل ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاماً، وهو ما يقل قليلا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.



ويزيد ذلك الرقم عن تخفيضات إنتاج الوشيكة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، بينما من المأمول أن تخفض دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يومياً أخرى مما يصل بخفض الإنتاج إلى 20 مليون برميل يومياً.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي إن من المتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي 470 ألف برميل يومياً.