برنت يغلق عند 28 دولاراً بعد بيانات سلبية للصين

تباينت أسعار النفط الجمعة حيث ألقت بيانات ضعيفة للاقتصاد الصيني وتنامي مخزونات الخام في الولايات المتحدة بظلالها على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد المغلق بسبب جائحة فيروس كورونا.

سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوياتها في 19 عاما، مواصلة خسائرها بالمقارنة مع خام القياس العالمي برنت، لأسباب منها اقتراب أجل عقد أقرب استحقاق الحالي تسليم مايو أيار.

لكن العقود الأطول تراجعت هي الأخرى مع تنامي المخزونات، في حين يتوقع المنتجون والمتعاملون تخفيضات إنتاج في الأشهر المقبلة.

ظلت أسعار النفط ضعيفة حتى بعد إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين مطلع الأسبوع اتفاقا لخفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مواجهة طلب ضعيف.

وارتفعت عقود برنت 26 سنتا بما يعادل 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 28.08 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأميركي تسليم يونيو حزيران، الذي أصبح العقد الأنشط لليوم، منخفضا 50 سنتا أو 2% ليسجل 25.03 دولار.

وهوى معدل الاستهلاك اليومي للمصافي من النفط الخام بالصين لأدنى مستوى في 15 شهراً مع إبقاء المصافي الحكومية على تخفيضات كبيرة للإنتاج، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي مع بدء البلاد في تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج قرابة 10 ملايين برميل يومياً بعد انهيار اتفاق سابق بشأن الإمدادات.