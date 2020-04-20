أرامكو تعقد عموميتها الأولى إلكترونياً في 11 مايو المقبل

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، أنها ستعقد جمعيتها العمومية الأولى في 11 مايو المقبل والحضور سيكون عبر الوسائل التقنية الحديثة.

وذكرت أرامكو في فيديو قصير بثته على حسابها في تويتر أمس: "تتوقف حركة العالم، وتتواصل أعمالنا في أرامكو، فهو التزام قطعناه على أنفسنا لإمداد العالم بالطاقة الموثوقة مع وضع سلامة الإنسان نُصب أعيننا، لنحفظ بذلك أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا".

وكانت أرامكو قالت في السابع عشر من الشهر الحالي، في بيان إلى سوق الأسهم السعودية، إنها ستزود عملاءها بنفط خام قدره 8.5 مليون برميل يومياً اعتبارا من أول مايو.

وتشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لأرامكو داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

وقال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط أرامكو السعودية لرويترز في وقت سابق، إن الشركة خصصت حوالي 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لعملائها الآسيويين، وهو ما يقل عن كامل كمياتها التعاقدية لآسيا بنحو مليوني برميل يوميا.

وتبلغ حصة السعودية من إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+، الذي جرى التوصل إليه أخيراً 8.492 مليون برميل يومياً.