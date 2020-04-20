تحالف يبحث عن 8 مليارات دولار لشراء حصة بأنابيب "أدنوك"

يسعى تحالف استثماري مدعوم من شركتي جلوبال انفراستراكشر براتنرز وبوك فيلد لإدارة الأصول، للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، لتمويل شراء محتمل لحصة في شبكة أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

ويتضمن التحالف أيضا شركة سنام الإيطالية، وشركة أونتاريو لصناديق تقاعد المعلمين، وصندوق سنغافورة السيادي. وقام التحالف بالتواصل مع البنوك لمعرفة مدى اهتمامهم بتمويل الصفقة.

ويعد هذا التحالف، هو الوحيد المتبقي بين المتقدمين لشراء 49% من حصة أدنوك في خطوط أنابيب الغاز البالغة قيمتها 15 مليار دولار، بعد أن انسحبت تحالفات كانت متقدمة للحصول على الصفقة.

ومن المتوقع أن تكون صفقة الاستحواذ الأكبر في قطاع البنية التحتية هذا العام. وبالرغم من أن كورونا أفقد المستثمرين شهيتهم للقيام بأي صفقات هذا العام، إلا أن مستثمري البنية التحتية يستغلون هذا التوقيت لعقد صفقات.

وقالت الذراع الاستثمارية في البنية التحتية لشركة كي كي أر، الشهر الماضي، إنها ستقوم بشراء مجموعة بينون الإنجليزية بنحو 5 مليارات دولار، وهي تعتبر أكبر صفقة جرى الإعلان عنها منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.