ترمب: لن نخذل قطاع النفط والغاز في أميركا

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام.

وغرّد ترمب على تويتر قائلاً "لن نخذل قطاع النفط والغاز الأميركي العظيم"، مضيفا "طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل".

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

وكان الخام الأميركي قد هوت عقوده الآجلة لشهر مايو بشكل تاريخي إلى أسعار سالبة وصلت إلى ناقص 37 دولاراً.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تداولات أمس هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو/أيار 55.90 دولار، أو 306 %، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش. وفي وقت لاحق تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت.

أما في تداولات الثلاثاء الصباحية،ف تراجعت أسعار نفط برنت الآجلة 24% إلى ما دون 17 دولاراً للبرميل.

وشهد سعر النفط الأميركي تسليم مايو هدنة قصيرة في التعاملات الآسيوية صباح اليوم رفعته إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ عند 37,63 دولار تحت الصفر للبرميل، مع القلق بشأن توفر السعة التخزينية في الولايات المتحدة.