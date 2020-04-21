غولدمان ساكس: أسواق النفط ستشهد تقلبات عنيفة

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن تشهد تقلبات عنيفة في أسواق النفط خلال الأسابيع المقبلة، مع اضطرار المنتجين إلى تقليص الإنتاج بسبب نفاذ السعة التخزينية.

وقال البنك إن امتلاء مستودعات تخزين الخام سيجبر المنتجين على تقليص الإنتاج، وهو ما سيدفع الأسعار إلى الارتفاع خاصة مع تعافي الطلب على النفط، مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي الذي أصابه الشلل بسبب فيروس كورونا.

وتراجعت أسعار نفط برنت الآجلة 12% في تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية، في ظل تسارع تفشي الفيروس التاجي (كوفيد-19) عالميا.

وشهد سعر النفط الأميركي تسليم مايو هدنة قصيرة في التعاملات الآسيوية صباح اليوم رفعته إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ عند 37,63 دولار تحت الصفر للبرميل، مع القلق بشأن توفر السعة التخزينية في الولايات المتحدة، لكن سعر العقود التي تنتهي بعد ساعات قليلة عادت لتحت الصفر مجدداً.