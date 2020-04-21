مصدر: وزراء في أوبك يناقشون خفضا فوريا للنفط اليوم

قال مصدر بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لوكالة رويترز إن بعض وزراء المنظمة سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات سوق النفط، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن المناقشات ستتطرق إلى تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.

يأتي هذا بعدما أبدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استعدادها لاتخاذ أية إجراءات إضافية بالمشاركة مع أوبك بلس والمنتجين الآخرين لضبط أوضاع السوق النفطي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، إن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام.

وغرّد ترمب على تويتر قائلاً "لن نخذل قطاع النفط والغاز الأميركي العظيم"، مضيفا "طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل".