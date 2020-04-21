مصر تزيد إنتاج الغاز الطبيعي بـ 390 مليون قدم مكعبة يومياً

قالت وزارة البترول المصرية إن إنتاج البلاد من الغاز ارتفع بنحو 390 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، بجانب زيادة إنتاج المكثفات بـ 1300 برميل يومياً.

وأضافت أن تلك الزيادة جاءت بعد وضع البئرين الجديدتين "ظهر 17" و "بلطيم جنوب غرب 7" للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط.

وأشار البيان إلى أنه بعد حفر البئر الجديدة في حقل ظهر بلغ عدد الآبار التي تم حفرها بالحقل 15 بئراً بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و5 آبار بالمنطقة الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن الطاقة القصوى لحقل ظهر-17 تبلغ 250 250 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.

وأوضح أن الإنتاج الحالي من بئر " بلطيم جنوب غرب – 7 " هو الإنتاج الأقصى البالغ 140 مليون قدم مكعبة غاز يومياً و1300 برميل متكثفات يوميا.