هكذا.. أصبح ثمن النفط أقل من "اللا شيء"

عكست تغطية الصحافة العالمية حال الصدمة التي انتابت الأسواق من انخفاض أسعار النفط الخام الأميركي دون الصفر، في ظل انخفاض الطلب واقتراب الطاقة التخزينية العالمية من النفاد.

وعنونت صحيفة نيويورك تايمز "نفط كثير جدا: كيف أصبح ثمن برميل النفط أقل من اللاشيء". وقالت الصحيفة إن العالم يستنفد الأماكن التي بإمكانه أن يخزّن فيها كل النفط الذي يتم ضخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النفط يتم تخزينه بالفعل على المراكب وفي أي زاوية يمكن للشركات العثور عليها. وأضافت أن أحد أفضل مجالات العمل في قطاع النفط هذه الأيام هو امتلاك صهاريج للتخزين.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن الأسعار السلبية للخام الأميركي كانت الإشارة الأخيرة إلى الأزمة في قطاع النفط، في ظل الإغلاقات التي تطبقها سلطات الدول للتخفيف من حدة انتشار كورونا، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو الثلث.

ونقلت الصحيفة عن محللين في "سيتي" بأنه حال ساءت أحوال الطاقة التخزينية بسرعة أكبر، فإن خام برنت قد يلحق بالخام الأميركي نزولا إلى القاع. وسيظل الخام الأميركي متذبذبا بفعل صعوبة التخزين في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عنوانها الفرعي أن كثيرا من المتداولين يراهنون على وباء كورونا سيكمل دورته، ليقفز الطلب على النفط مجددا في وقت لاحق هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض أسعار الخام الأميركي دون الصفر شكل تعبيرا فوضويا عن تضاؤل الطاقة التخزينية لكل النفط الخام الذي كان يفترض بالاقتصاد العالمي أن يستهلكه.

وكالة بلومبرغ أشارت إلى أن النفط الخام يتدفق إلى منشآت التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية بسرعة خطيرة، وبمعدل 745 ألف برميل يوميا، بما يفوق استهلاك دولة أوروبية متوسطة الحجم مثل بلجيكا. وأشارت إلى أنه وفق هذا المعدل يمكن للخزانات أن تمتلئ قبل نهاية مايو، وهو ما لم يحدث من قبل.