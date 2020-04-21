إلى متى ستستمر الأسعار المنخفضة للنفط؟

قال جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستظل منخفضة لبعض الوقت مع تجاوز المعروض الطلب قائلا إن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن الماضي.



وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الأسعار ستكون منخفضة جداً وأعتقد أنها ستظل منخفضة وشديدة التقلب لوقت طويل".



وتابع "هذا يذكرنا تماماً بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جداً وطلب قليل جداً واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عاماً".

وقال براون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لبي.بي في الفترة من 1995 إلى 2007، إن الأسعار السلبية مسألة متعلقة بالولايات المتحة بسبب الافتقار لطاقة تخزين ولكنه أضاف أن الطلب العالمي منخفض بينما يظل الإنتاج مرتفعا.



وأضاف براون أن الطلب على الهيدروكربونات (النفط والغاز) سيظل ضعيفا ويرجع ذلك في جزء منه لوعي أكبر بتغيرات المناخ.



وقال " سيستمر ضعف الطلب على الهيدروكربونات... وهذا الطلب سيلبيه بشكل أساسي من لا يملكون خياراً سوى إنتاج النفط...شركات النفط الحكومية في العالم".