الكرملين: علينا تحليل سوق النفط مع تنفيذ اتفاق أوبك بلس

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط قبل دخول الاتفاق العالمي، الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك بلس حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل.

هوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولارا للبرميل اليوم، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، فيما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود.

ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا، فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق أوبك بلس الآن علينا ان ننتظر".

ويدخل اتفاق أوبك بلس الذي تشارك فيه منظمة أوبك، إضافة إلى كبار منتجي النفط في العالم ومن بينهم روسيا، حيز التنفيذ مطلع مايو المقبل، والذي يخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا.

وتأتي تصريحات الكرملين بعد يوم من تصريحات الرئاسة الروسية والذي أشارت فيه إلى أنه من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام.

وأضافت في بيان أن روسيا تراقب أسعار النفط عن كثب ولا ترى أمرا كارثياً في تراجع العقود الآجلة للخام.

وأشارت إلى أن الحكومة الروسية لديها كل الاحتياطيات التي تحتاجها لتعويض انخفاض أسعار النفط، مؤكدة على أنه من الممكن إقامة اتصالات بين الشركاء في أوبك بلس إذا اقتضت الضرورة.

كانت العقود الآجلة للنفط الأميركي قد تحولت لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الاثنين الماضي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو/أيار 55.90 دولار، أو 306%، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2%، إلى 25.43 دولار للبرميل.