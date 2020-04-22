المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: انهيار النفط مؤقت

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتا.

تصريحات كودلو تأتي بعد يوم من تواصل انهيار أسعار الخام الأميركي والذي هبطت فيه عقود تسليم شهر مايو إلى سالب 37 دولارا، قبل أن تعود وتغلق الثلاثاء محققة مكاسب بنسبة 124%، وتنهي الجلسة عند 10.01 دولارا.

وأنهت عقود النفط الأميركي تسليم شهر يونيو عند 11.57 دولارا للبرميل، منخفضة بنسبة 43%.

وحقق الخام الأميركي أكبر كمية تداول لعقود آجلة في التاريخ بأكثر من مليوني عقد، كما سجل الخام الأميركي أدنى مستوى للعقود استحقاق ثاني شهر منذ فبراير 1999.

موضوع يهمك طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في... ترمب: لن نخذل قطاع النفط والغاز في أميركا طاقة

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طلب الثلاثاء من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام.

وغرّد ترمب على تويتر قائلاً "لن نخذل قطاع النفط والغاز الأميركي العظيم"، مضيفا "طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل".