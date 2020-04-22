منوتشين يتوقع وصول سعر الخام الأميركي 30 دولاراً بأغسطس

توقع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وصول سعر الخام الأميركي 30 دولارا بحلول أغسطس.

وارتفع الخام الأميركي بنحو 25% ليلامس 15 دولارا للبرميل، وذلك بعد أوامر ترمب باستهداف الزوارق الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية تقترب في شكل خطير من سفن أميركية في الخليج.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

وكتب ترمب على تويتر "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر".

واتهم البنتاغون طهران قبل أسبوع بإجراء "مناورات خطيرة" في البحر. وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدّة" من 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج.

مكاسب بنحو 2% لمؤشرات وول ستريت الرئيسية بافتتاح الجلسة

وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بعد عمليات بيع استمرت يومين، إذ تعززت المعنويات بفضل تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية عقب انهيار قياسي لأسعار النفط.

وذلك على الرغم من أن الشركات تحذر من المزيد من المصاعب في الأشهر المقبلة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 418.46 نقطة أو ما يعادل 1.82% إلى 23437.34 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 51.33 نقطة أو 1.88% إلى 2787.89 نقطة. بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 171.32 نقطة أو 2.07% إلى 8434.55 نقطة.