وزير الطاقة الروسي: انخفاض الطلب على النفط بلغ "القاع"

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط انخفض 20-30 مليون برميل يوميا، قائلا: "بلغنا قاع انخفاض الطلب العالمي على النفط الآن".

وأشار نوفاك إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من أوبك+ وبقية المنتجين ربما تبلغ إجمالا 15-20 مليون برميل يوميا في مايو، وسيحسن هذا الوضع في سوق النفط.

كما قال نوفاك، في مؤتمر عن بعد مع مشرعين روس، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام في أول مايو/أيار.

بالمقابل، نوه نوفاك بأن حركة الطيران العالمي تراجعت 50-60%.

وحولت أسعار النفط من مسارها في تعاملات اليوم الأربعاء، في أعقاب خسائر قاسية ليومين متتاليين، مع توقف النشاط الاقتصادي في العالم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

موضوع يهمك حولت أسعار النفط من مسارها في تعاملات اليوم الأربعاء، في أعقاب خسائر قاسية دامت يومين متتاليين، مع توقف النشاط الاقتصادي... برنت يرتد صعوداً قرب 22 دولاراً.. والأميركي يقفز 30% طاقة

وحقق خام برنت مكاسب بنسبة 2.79% إلى 19.85 دولار، فيما ارتفع خام تكساس بنسبة 1.56% إلى 11.75 دولار.

وكانت أسعار النفط الأميركي انهارت في مطلع الأسبوع إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولاراً تحت الصفر للبرميل، بسبب تراجع الطلب وتخمة المخزونات الناجمين عن تفشي وباء كوفيد-19.

وأدى التباطؤ في اقتصادات العالم بسبب الوباء إلى فائض في النفط أجبر وسطاء الخام على دفع أموال للتخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها.

وقال محللون إن ارتفاع الأسعار في بداية الجلسة نجم عن أنباء تفيد أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وعددا من حلفائها في مجموعة "أوبك+" أجرت مؤتمرا هاتفيا الثلاثاء. لكن الأسواق عادت إلى الواقع بسرعة.