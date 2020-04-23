بيانات: مخزون المنتجات النفطية العائمة تتضاعف خلال شهر

كشفت بيانات من شركة تحليلات النفط فورتيكس أن كمية المنتجات النفطية الرئيسية المحتفظ بها حالياً في مخزونات عائمة في أنحاء العالم زادت لأكثر من المثلين في الشهر الفائت إلى نحو 68 مليون برميل.

وقالت فورتيكس إن الرقم يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات في 22 أبريل مقارنة مع نحو 30 مليون برميل في الشهر السابق.

ومع شح المساحات المتاحة في صهاريج التخزين على الأرض، تدافع المتعاملون في أنحاء العالم لحجز ناقلات بأحجام مختلفة لتخزين منتجات النفط مع تسبب إجراءات العزل العالمية في تضرر الطلب على الخام.

وقالت فورتيكس إن المخزونات العائمة زادت في شمال غرب أوروبا، والبحر المتوسط، وخليج المكسيك، والفجيرة في الإمارات وسنغافورة، وكذلك في مواقع أخرى.