رويترز: شركات النفط الصخري الأميركي أمام خطر "الإفلاس"!

توقع محامون في شركة " Haynes and Boone " أن تلجأ نصف شركات النفط الصخري الأميركية الكبرى للحصول على استشارات فنية وقانونية لتوفير السيولة، بسبب أزمة أسواق النفط الحالية.

وأوضحت Haynes and Boone أن انهيار أسعار النفط، أثر بشدة على الشركات الستين الكبرى العاملة في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم، أن تتعرض شركات النفط الصخري المدعومة من صناديق الاستثمار لخطر الإفلاس.

كما أشاروا إلى أن البنوك تستعد للاستحواذ على أصول الشركات المتعثرة عن سداد القروض.

كما أشارت توقعات Fitch Ratings إلى أن تتعثر 18% من شركات النفط الصخري عن سداد ديونها.