وكالة: الكويت بدأت بالفعل خفض إمدادات النفط

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقلاً عن وزير النفط الكويتي، أن البلاد بدأت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية بدون انتظار سريان اتفاق توصلت إليه دول توصلت إليه دول مصدرة للخام.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق في أول مايو المقبل.

وقال الفاضل لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، الیوم الخمیس، إنه بالرغم من أن الاتفاق یسري مفعوله في الأول من مایو ولم یبق سوى بضعة أیام على البدء فى تنفیذه إلا أن دولة الكویت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولیة بالاستجابة لأوضاع الأسواق، حیث خفضت جزءا من إمداداتھا للأسواق العالمیة حتى قبل البدء بتنفیذ الاتفاق.

وشدد على إدراك دولة الكویت لصعوبة الأوضاع حالیا في أسواق النفط، مشیرا إلى أنها كانت من أكثر الدول التزاما بحصتھا من تخفیض الإنتاج

خلال السنوات الماضیة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتخفیضات المتفق علیھا خلال الأشھر القادمة من قبل جمیع الدول، مشددا على أھمیة المحافظة على روح الفریق الواحد والعمل الجماعي في مواجھة التحدیات القادمة، بسبب تأثیر فیروس كورونا (سارس كوف - 2 (المسبب لمرض (كوفید - 19 (على الطلب العالمي على النفط.

وذكر أن ھذه المرحلة تتطلب توحید الصفوف داخل منظمة أوبك ومع شركائھا في تحالف (أوبك +) أكثر من أي وقت مضى للتغلب على ھذه المرحلة الصعبة التي لم تشھدھا أسواق النفط عبر التاریخ.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجھا اتفقوا في اجتماع في 13 أبریل الجاري على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 9.7 ملیون برمیل یومیا، اعتباراً من الأول من مایو القادم ولفترة أولیة تستمر شھرین تنتھي في 30 یونیو 2020.

وأوضح بیان رسمي صادر عن الاجتماع أن ھذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع العاشر غیر العادي لأعضاء (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفین معھا في إطار مجموعة (أوبك +) الذي عقد عبر دائرة تلفزیونیة مغلقة برئاسة وزیر الطاقة السعودي الأمیر عبد العزیز بن سلمان والرئیس المشارك وزیر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وذكر البیان أن تقرر أیضا خفض مستویات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشھر من الأول من یولیو القادم إلى 31 دیسمبر 2020 بمقدار 7.7 ملیون برمیل یومیا وسیتبع ذلك تعدیل 5.8 ملیون برمیل في الیوم لمدة 16 شھرا من 1 ینایر 2021 إلى 30 أبریل 2022.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن یكون خط الأساس لحساب التعدیلات ھو إنتاج النفط في أكتوبر 2018 باستثناء المملكة العربیة السعودیة وروسیا وكلاھما بنفس مستوى خط الأساس الذي یبلغ 11 ملیون برمیل یومیا.